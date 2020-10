Suez, le pôle formation UIMM 71-21 et le GEIQ Industrie 71 s'associent pour former les futurs techniciens des métiers de l'eau

Une première dont l’objectif est de former les futurs professionnels des métiers de l’eau et de déployer leur employabilité sur le territoire du Grand Chalon et des régions Auvergne-Rhône- Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est.

SUEZ initie cette formation pour faciliter ses recrutements

SUEZ recrute chaque année une dizaine de Techniciens de Maintenance Industrielle dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Des profils particulièrement recherchés par SUEZ, mais dont les recrutements s’avèrent souvent longs et difficiles, les formations « classiques » de maintenance ne répondant pas toujours aux exigences des métiers de l’eau. Délégataire du service public de l’eau et de l’assainissement du Grand Chalon, SUEZ a donc souhaité créer, en partenariat avec les acteurs locaux, une formation adaptée pour faciliter ces recrutements et développer l’employabilité sur le territoire.

Un Certificat de Qualification Professionnelle Interbranche reconnu par l’Etat

Le GEIQ Industrie de Saône-et-Loire se charge du recrutement et de l’accompagnement des futurs alternants et le Pôle formation UIMM apporte l’enseignement technique à travers des apports théoriques, des cas pratiques et des mises en situation.

Cette formation d'un an par alternance et de niveau Bac+1 délivre un Certificat de Qualification Professionnelle Interbranche (CQPI) de Technicien en Maintenance Industrielle qui valide les capacités professionnelles des personnes et assure une reconnaissance professionnelle et sociale au plan national dans les entreprises industrielles. Le CQPI est inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) et est donc reconnu par l’Etat. A l’issue de la formation, il permettra aux alternants ainsi qualifiés d’occuper un poste de technicien de maintenance sur des installations telles que des usines de production d’eau potable ou des stations de traitement des eaux usées.