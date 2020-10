«Sans mesures concrètes, le reconfinement sera dévastateur pour l’économie», estime la CPME

Communiqué :

Sans mesures concrètes, le reconfinement sera dévastateur pour l’économie

Si rien de plus n’est fait, le reconfinement annoncé par la Président de la république aura des conséquences dévastatrices sur le plan économique et social.??« La fermeture des « commerces non essentiels », difficilement compréhensible, déplore Thierry BUATOIS – CPME 71, risque notamment de se traduire par un transfert de clientèle du petit commerce vers la grande distribution et le commerce en ligne. Les hôtels, cafés, restaurants, le secteur de l’événementiel, de la culture et du sport paieront eux aussi, encore une fois, le prix fort de cette mesure ». ??«

Les efforts demandés à nos entrepreneurs, à partir de vendredi, sont considérables, s’alarme-t-il. La réponse des pouvoirs publics doit être à la hauteur des sacrifices demandés.? ?Depuis des mois, rappelle le Président BUATOIS, nous alertons en vain sur le problème des loyers, sur la prise en charge des pertes d’exploitation. La seule augmentation du Fonds national de solidarité ne saurait suffire ». ??

« Nos entreprises sont aujourd’hui plus fragiles que lors du confinement de mars. Pour un grand nombre d’entre elles, désormais il est impossible de s’endetter davantage, réagit-il très inquiet.??La France a besoin de ses entreprises et de ses entrepreneurs. Le rebond est heureusement possible et l’espoir doit prévaloir. Mais les pouvoirs publics doivent sans attendre aller plus loin pour sauvegarder les entreprises, les emplois, mais également les entrepreneurs ».