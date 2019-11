Une cinquantaine de maires de Saône et Loire invités par les sénateurs du département

Les 3 sénateurs de Saône-et-Loire Jérôme Durain, Jean Paul Emorine et Marie Mercier ont reçu au Sénat une cinquantaine de maires à l’occasion du 102ème Congrès des maires de France, dernier congrès du mandat 2014-2020.

Le président du Sénat Gérard Larcher est venu saluer les élus qu’il avait rencontrés en Saône-et-Loire en septembre dernier. Il a souligné combien ce mandat avait été compliqué : baisse des dotations, bouleversement des réformes territoriales, recul des services publics de proximité, augmentation des incivilités… Les difficultés n’ont pas manqué de ponctuer le quotidien et plus que jamais, ils méritent considération et respect.

Les sénateurs ont pu rappeler le travail accompli pour redynamiser l’échelon communal, notamment dans le cadre du projet de loi Engagement et Proximité. La commune demeure la cellule de base de la démocratie, et l’action municipale est créatrice de lien entre les Français. A ce titre, la responsabilité du législateur et de l’exécutif est immense. Le Sénat continuera à y prendre sa part, attentif aux besoins des élus des collectivités territoriales et de leurs administrés.