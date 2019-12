Etat des routes en Saône et Loire

Des traitements de chaussée sont en cours sur le Chalonnais. Prudence.

Secteur du Chalonnais, léger brouillard sur les D906 et D35, brouillard dense sur la D673, zone de brouillard dans le Val de Saône et Val de Grosne ainsi que dans le Nord et le Sud du Louhannais.

En général chaussées sèches.

Température varie de – 2 à – 5 degrés.

Dépôts blancs sur la D980. Traitement en cours sur la D989 secteur Chalonnais.

Pont d’Arciat glissant, traitement localisé.

Météo prévue pour aujourd’hui :

Le temps est parfois brumeux le matin dans le Louhannais, dans le Mâconnais ainsi qu'en Val de Loire. Les brumes se dissipent et le ciel est lumineux toute la journée.

Vent variable, faible.

Températures maximales : de 3 à 6 degrés.

Pour la nuit prochaine :

C'est un temps sec sous un ciel partagé entre étoiles et passages nuageux, qui s'annonce pour la nuit. Attention toutefois, des brumes ou brouillards légers, souvent givrants, se forment en seconde partie de nuit, dans le Chalonnais, dans le Louhannais, dans le Mâconnais ainsi qu'en Val de Loire.

Vent faible, variable.

Températures minimales : de -4 à -2 degrés.