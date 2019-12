GREVE DU 10 DECEMBRE - 3100 personnes à Chalon sur saône , 35 à Mâcon...

Communiqué de la Préfecture de Saône et Loire

En Saône-et-Loire, environ 4350 personnes se sont rassemblées ce mardi 10 décembre après- midi sur différents points du département à l’appel des organisations syndicales :

- à Autun : 110 personnes

- à Chalon-sur-Saône : 3100 personnes

- à Crèches-sur-Saône : 300 personnes

- à Mâcon : 35 personnes

- à Montceau-les-Mines : 800 personnes.

Si ces rassemblements et cortèges ont fait l’objet de déclarations préalables, le préfet rappelle que les parcours doivent être déclarés et doivent préciser l’itinéraire emprunté. Cela n’a pas été le cas pour le rassemblement de Crèches-sur-Saône qui a emprunté la route départementale 906 en contravention avec le code de la route et au mépris des règles de sécurité routière.

Le préfet adresse ses remerciements aux forces de l’ordre, policiers de la direction départementale de la sécurité publique, militaires du groupement de gendarmerie départementale, ainsi qu’aux services techniques des collectivités concernées pour avoir assuré la sécurité de ces différentes manifestations.