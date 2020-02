L’affluence à la soirée des vœux aux agents du Département de Saône et Loire

C’est la tradition. Chaque début d’année, l’ensemble du personnel du Département de Saône-et-Loire est convié à une cérémonie de vœux interne.

C’était l’affluence ce jeudi soir dans l’Atrium de Duhesme, à l’occasion de la cérémonie de vœux au personnel. Les navettes proposées aux agents installés au cœur des différents bassins de vie du département ayant permis à beaucoup de venir passer un moment convivial sans avoir le souci du déplacement.

Devant le personnel, c’est comme traditionnellement Yann Aucant, président de l’Association Sports et Loisirs de la collectivité, qui a ouvert la cérémonie, relatant les différents rendez-vous de l’ASEL tout au long de l’année et en projet pour 2020. Vincent Barbier directeur général des services puis André Accary, président du Département, ont redit leur satisfaction des actions conduites par la collectivité et remercié l’ensemble pour la très bonne collaboration entre les services et les élus. « En 2020, les projets sont encore nombreux et je sais qu’une fois encore, nous allons mobiliser l’ensemble des services, annonçait le président en dressant rapidement la feuille de route de l’année. Ces relations de confiance sont essentielles pour le suivi des dossiers, pour plus d’efficacité dans les petits comme dans les grands projets. »

Avant de laisser place à la soirée, les chefs cuisiniers et leurs seconds, issus de huit collèges du département, ont été invités sur scène pour être remerciés de la préparation du buffet ainsi que les producteurs locaux sollicités une nouvelle fois pour l’occasion. Le président Accary concluait en félicitant les tuteurs et les apprentis en formations dans les différents services, la « relève » de demain…