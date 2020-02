Les villes 4 Fleurs de Saône et Loire à l’honneur à Paris

Ce mercredi 5 février 2020 s’est déroulée à Paris, au pavillon d’Armenonville, la 60e remise des Prix nationaux des villes et villages fleuris

C’est en présence de Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères que le Conseil National des Villes et Villages Fleuris ( CNVVF) que le Label 4 Fleurs a été remis aux personnel et élus des villes de Macon, Chalon-sur-Saône, Paray-le-Monial ( excusé pour cette cérémonie) et Châtenoy-le-Royal, les quatre villes 4 Fleurs du département de Saône-et-Loire.

Une distinction qui met en valeur le travail effectué par les jardiniers mais aussi l’ensemble des services impliqués au titre de la Culture, l’Environnement et la maintenance des espaces publics mais aussi la communication

Un retour en image sur cet évènement qui apporte aux communes une très grande satisfaction après le fruit de nombreux efforts. Label qui est le garant d’une qualité de vie grâce à un environnement qualitatif, qui contribue également à l’attractivité des territoires de chacune des communes. Un niveau d’excellence qui oblige les collectivités à conserver leur engagement sachant qui peut être renouvelé (ou pas renouvelé) tous les trois ans

Le CNVVF entouré des villes 4 fleurs de Saône et Loire présentes ( Châtenoy-le-Royal, Chalon-sur-Saône, Mâcon) et Nathalie Bonnetain, chargée de mission, Agence Destination Saône-Loire.

Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères, entouré de Marie Mercier, Sénateur de Saône et Loire, Thibault Beauté, Président du CNVVF (Conseil National des Villes et Villages Fleuris), Martine Lesage, directrice du CNVVF, François Boissier, Directeur des Services Techniques et Guy Delamorinière responsable du service espaces verts et cadre de vie.

JC Reynaud