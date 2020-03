CORONAVIRUS - Les modalités pour contacter la députée Cécile Untermaier

Communiqué de presse :

En raison de la crise du coronavirus et afin d’appliquer de la manière la plus stricte les mesures de confinement, les permanences de Louhans et Tournus de la députée Cécile UNTERMAIER seront fermées toute la semaine. De préférence, merci de me contacter par internet au mail [email protected] et [email protected].

Vous pouvez aussi appeler le 03 85 75 76 77 ou laisser un message sur le répondeur, lequel sera relevé régulièrement.