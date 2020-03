CORONAVIRUS - Un appel lancé à tous les hôteliers, les gites.... pour héberger nos soignants en Saône et Loire

info-chalon.com se fait le relai de cette initiative portée par la Préfecture de Saône et Loire, en lien avec l'UMIH 71.

Professionnels de l'Hôtellerie de Saône et Loire, nous avons été contacté ce jour par la Préfecture, afin de connaître les établissements qui seraient en mesure d'accueillir du personnel hospitalier.

Merci de nous adresser à [email protected] , le nombre de chambres que vous pouvez mettre à disposition à ces personnes, ainsi que le nom de votre établissement, votre commune, votre nom, votre tél et votre mail, pour que nous puissions leur transmettre un fichier qui leur soit utile le plus vite.

Par avance, merci pour les professionnels de la santé