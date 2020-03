Pour protéger la santé des postiers et assurer ses missions essentielles, La Poste adapte son organisation à l’évolution de la situation sanitaire

nécessaires aux personnels soignants. Ces services seront assurés par des agents dédiés, travaillant également à temps partiel sur leur cycle de travail.

Cette nouvelle organisation permettra le maintien des services essentiels :

- Les activités de portage (repas, médicaments ....),

- Les services de lien social (Veillez Sur Mes Parents, Cohésio, Ardoiz...),

- La distribution du courrier, des colis et des petites marchandises. Sur ce point, La Poste demande à ses clients de concentrer leurs commandes et leurs envois sur ce qui leur est strictement nécessaire. Une communication en ce sens sera faite dès aujourd’hui aux clients et aux E-commerçants

Concernant les bureaux de poste

La Poste a fait le choix de concentrer son activité sur une cible de 1 600 sites pour limiter le plus possible l’exposition des agents. L’organisation de chaque bureau est adaptée localement avec par exemple des systèmes de rotation des équipes 1 jour sur 2. Les chargés de clientèle voient ainsi leur temps de travail réduit. Ce temps partiel se fera sans impact sur leur rémunération.

Le strict respect des mesures barrières et des conditions nécessaires à la protection des chargés de clientèle et des clients conditionne chaque jour l’ouverture effective de chacun des 1 600 bureaux.

Dans les bureaux de poste, les services essentiels suivants seront priorisés : - Le retrait d’espèces au guichet et aux automates

- Le dépôt d’espèces sur automates

- Les dépôts de chèque sur automates et urnes.

- La remise de fonds commandés par la DGFIP

Lorsque cela est possible, ce socle est étendu, bureau par bureau aux services suivants :

- Instances courrier (Lettres Recommandées), Colis et Chronopost - Affranchissement des lettres sur automates

- Affranchissement et dépôt de colis et Chronopost

- Paiement des factures Eficash

- Dépôt d’espèces au guichet

- Emission & paiement Western Union et mandats internationaux