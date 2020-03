CORONAVIRUS 182 personnes, dont 31 avec des formes graves nécessitant une prise en charge en réanimation, étaient hospitalisées en Saône et Loire

Hier 28 mars, selon l'Agence régionale de santé, 182 personnes, dont 31 avec des formes graves nécessitant une prise en charge en réanimation, étaient hospitalisées dans les centres hospitaliers de Mâcon (98), Chalon-sur-Saône (26), Le Creusot (20), Paray-le-Monial (35), Montceau-les Mines (2) et Autun (4). Trente-quatre personnes étaient décédées depuis le 12 mars des suites du Coronavirus-Covid19 en milieu hospitalier à Mâcon, Chalon-sur-Saône, au Creusot et à Paray-le-Monial.

Comme annoncé par l'Agence régionale de santé, le transfert de 50 patients est actuellement organisé depuis certains centres hospitaliers de Bourgogne-Franche-Comté, dont ceux de Saône-et-Loire, vers des établissements d'autres régions, notamment de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dès vendredi 27 mars, deux patients de l'hôpital de Mâcon ont été transférés vers les services de réanimation des Hospices civils de Lyon et du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.

Dans le contexte épidémique actuel, les personnes âgées, handicapées et vulnérables font l'objet d'une attention redoublée pour leur suivi et leur prise en charge en établissement mais également lorsqu'elles demeurent à domicile. Interrogées par la préfecture, plus de 150 communes ont déjà confimé avoir mis en place un dispositif de maintien du lien social avec ces personnes : contact téléphonique régulier, livraison de courses et de médicaments, etc. Jérôme Gutton, préfet de Saône-et-Loire, invite les communes qui n'auraient pas encore pu répondre sur le suivi des personnes vulérables à le faire par message à la préfecture ([email protected]). Il rend hommage très chaleureusement aux équipes municipales, maires, élus, agents municipaux et centres communaux d'action sociale, pour leur mobilisation et le soutien quotidien apporté à ceux qui en ont le plus besoin.

Consultez les sources et sites officiels :

- services de l'Etat de Saône-et-Loire : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/ , Twitter @Prefet71 et Facebook @Prefet71

– ARS Bourgogne-Franche-Comté : https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/ , Twitter @arsbfc et Facebook @arsbfc

– www.gouvernement.fr/info-coronavirus

– plateforme téléphonique d’information nationale gratuite, 24 h sur 24, 7 jours sur 7 : 0 800 130 000.