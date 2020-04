Le Préfet de Saône et Loire rappelle La Poste à ses obligations

La Poste, dans sa fonction de distribution du courrier et de la presse comme dans sa fonction bancaire, participe au service public et aux missions d'intérêt général. Jérôme Gutton, préfet de Saône-et-Loire, remercie les agents de La Poste, facteurs et agents de guichets en particulier, qui sont, coûte que coûte, présents au service de nos concitoyens malgré la crise actuelle. Le préfet a rappelé les obligations contractuelles de ce grand établissement aux dirigeants de La Poste. Les services de l'Etat veillent à la continuité des services en lien avec les parlementaires, le président du conseil départemental, la présidente de l'association des maires et le président de l'association des maires ruraux. La fermeture d'un bureau de poste doit être exceptionnelle et motivée tant ses missions sont essentielles. Des réunions de travail se tiennent sur ce point. Le même message est passé aux principaux réseaux bancaires présents en Saône-et- Loire.