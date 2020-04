CORONAVIRUS - 185 personnels d'EHPAD présenteraient les symptômes Covid 19 et 4 seraient hospitalisés en Saône et Loire

Le 4 avril, selon l'Agence régionale de santé, 162 personnes malades du Covid 19 étaient hospitalisées dans les centres hospitaliers et cliniques de Mâcon (79), Chalon-sur-Saône (48), Le Creusot (3), Paray-le-Monial (23), Montceau-les Mines (4) et Autun (5). Trente-sept patients nécessitaient une prise en charge en réanimation. Le week-end dernier, douze patients avaient été transférés des centres hospitaliers de Saône-et- Loire vers des hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Depuis le 12 mars, soixante-trois personnes sont décédées des suites du Coronavirus-Covid19 en milieu hospitalier à Mâcon, Chalon-sur-Saône, au Creusot et à Paray-le-Monial.

Selon les dernières données de l'ARS en cours de consolidation, à la date du 3 avril, soixante-quinze établissements médico-sociaux, dont quarante-deux établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD), auraient fait un signalement d'au moins une personne présentant des symptômes de type Covid19. Treize établissements médico-sociaux feraient l'objet d'un suivi prioritaire ou renforcé par l'Agence régionale de santé dans ce cadre. 220 résidents présenteraient les symptômes Covid19 et 16 seraient hospitalisés. 185 personnels présenteraient les symptômes Covid 19 et 4 seraient hospitalisés. Depuis le 19 mars, vingt-sept résidents seraient décédés des suites du Coronavirus-Covid19 dans une dizaine d'EHPAD (6 résidents à Romanèche-Thorins et Saint-Ambreuil, 3 résidents à Cuisery et Mazille, 2 résidents aux Glycines Montceau-les-Mines et 2 à Salornay/Guye).

Outre les personnes malades hospitalisées et en établissements médico-sociaux, des malades restent suivis après leur hospitalisation, dans des unités de soins de suite et de réadaptation (SSR) dédiées aux patients Covid19. Ces patients seraient 35 pour le département de Saône-et-Loire.

Par ailleurs, des personnes présentant des symptômes de type Covid-19, dont l'état de santé ne nécessite pas de soins hospitaliers, sont également soignées à leur domicile en lien avec les médecins de ville.

Enfin, des personnes peuvent être porteuses du coronavirus Covid 19 sans développer de symptômes. Elles peuvent cependant le transmettre à tout autre personne sans "s'en rendre compte".

Soyons vigilants, respectons les gestes barrières. Les gestes de chacun font la santé de tous.