Coronavirus : la Caf de Saône-et-Loire aux côtés des allocataires et des familles

La solidarité nationale doit se poursuivre, surtout en période épidémique : le versement des aides sociales par les Caisses d’allocations familiales (Caf) est assuré et la continuité des droits est garantie.

Durant cette période singulièrement difficile, les personnels de la Caf de Saône-et-Loire restent totalement mobilisés pour accompagner les allocataires, les familles et les partenaires. Les dossiers sont traités par des salariés sur site, principalement à Mâcon, et en télétravail.

Quelles sont les dispositions prises par les Caf après les annonces du Président de la République et du Premier ministre ? Comment informons-nous le public ?

La Caf continue à assurer les versements de toutes les prestations Elle participe à l’effort indispensable pour freiner la propagation du coronavirus Covid-19. En conséquence, depuis le 16 mars, des mesures sont prises pour limiter les contacts et les déplacements, et donc les risques pour chacun.

Les accueils de la Caf de Saône-et-Loire sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Néanmoins les allocataires peuvent prendre rendez-vous pour un entretien par téléphone ou par visio-conférence avec un conseiller de la Caf.

Ces deux services sont accessibles à domicile, sur caf.fr, en consultant la rubrique « Ma Caf » puis en saisissant son code postal.

Pour les démarches (demande de prestations ou signalement d’un changement de situation), il est recommandé de privilégier les solutions suivantes :

• L’espace « Mon Compte » du site caf.fr, accessible 24h/24, 7j/7 ;

• L’application mobile « Caf - Mon Compte », disponible gratuitement sur les différentes

plateformes.

L’accueil téléphonique 0810 25 71 10 reste ouvert, comme d’habitude, du lundi au vendredi de 9h à 16h30 sans interruption.

Durant cette période, les salariés de la Caf restent entièrement mobilisés pour accompagner le public

Par ailleurs, il est possible de suivre l’actualité de la Caf de Saône-et-Loire sur son blog officiel (blog.caf71.fr) ou sur sa page Facebook https://www.facebook.com/cafsaoneetloire/

A noter : les réponses apportées aux questions les plus fréquentes sont régulièrement publiées sur caf.fr