Concernant l’EHPAD Les Marroniers de Romanèche-Thorins - Les précisions de la Préfecture de Saône et Loire

La situation de l’EHPAD Les Marroniers de Romanèche-Thorins (60 places d'hébergement) a fait l'objet, depuis l'apparition des premiers cas de Covid19, d’une attention particulière de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté, en lien avec le Conseil départemental de Saône-et-Loire, qui associent la préfecture de Saône-et-Loire à un point quotidien.

La direction de l'établissement s'est attachée à mettre en place un renforcement des mesures de sécurité et d'hygiène pour faire barrière à la propagation du virus, mais également un renfort matériel, logistique et humain pour soulager les équipes soignantes et hôtelières de l'établissement.

En dépit de l'engagement des équipes, de trop nombreux résidents sont décédés en lien possible avec le Covid19 depuis le 19 mars. D'autres résidents et des agents de l’EHPAD ont été confirmés Covid19 ou présentent à ce jour des symptômes de type Covid 19.

La situation de l’EHPAD de Romanèche-Thorins, engagé depuis plusieurs semaines dans la crise sanitaire, fait l'objet d'un appui renforcé de l’ARS en lien avec le Conseil Départemental. Toute l'équipe mobilisée de l'EHPAD fait en sorte d'accompagner dans les meilleures conditions les résidents dans cette période épidémique. Elle est évidemment prioritaire pour les équipements de protection.

Le préfet de la Saône-et-Loire s'associe personnellement à la peine des familles qui ont perdu un proche, dans des conditions aussi difficiles, dans un contexte douloureux d'absence de visites et de confinement lié au Covid19. Il partage la vive et profonde émotion de Monsieur le maire de Romanèche-Thorins. Il veille, chaque jour, dans ses réunions quotidiennes avec l'ARS, ainsi qu'avec le Conseil Départemental, sur l'ensemble des établissements médicaux sociaux du département, avec une attention particulière sur certains d'entre eux, au premier rang desquels l'EHPAD Les Marronniers de Romanèche-Thorins.