En Saône et Loire, la Poste aura 48 bureaux opérationnels à partir du lundi 20 avril

Les bureaux de poste de Givry et Sennecey le Grand ouvrent lundi.

Communiqué :

La Poste continue de se mobiliser en renforçant son dispositif de présence territoriale avec l’objectif de 10 000 points de contacts postaux ouverts d’ici la fin du mois. Pour la semaine prochaine, 48 bureaux supplémentaires seront ouverts en Saône-et-Loire. Ce sont plus de 20000 postiers mobilisés en proximité avec la population qui grâce à leur engagement permet à La Poste d’assurer ses missions prioritaires et les opérations essentielles tout en protégeant la santé des postiers et des clients.





Bureaux de poste : une accessibilité renforcée sur tout le territoire

Dès cette semaine, La Poste a renforcé la présence postale afin de porter le nombre de bureaux opérationnels à 48 en Saône-et-Loire dont 4 nouveaux : Givry, La Clayette, Mâcon Flacé, Sennecey-le-Grand.

La Poste va poursuivre ses efforts afin que soient ouverts au public 10 000 points de contact d’ici fin avril, dont 5 000 bureaux de poste. Ce dispositif reposera sur un système de permanences adapté à la fréquentation attendue et des niveaux de service (courrier, colis, Banque Postale et téléphonie mobile) accessibles sur l’ensemble du territoire national tant en milieu rural qu’en milieu urbain si les conditions techniques et sanitaires le permettent.

Cet objectif sera aussi atteint, grâce à la réouverture d’agences La Poste Agences Communales en lien avec l’Association des Maires de France.

Concernant les points de contacts en partenariat, environ 63 La Poste Agences Communales sont actuellement ouvertes en Saône-et-Loire en partenariat avec les Mairies.

L’appui de relais commerçants partenaires de La Poste qui sont ouverts dans le département vient également renforcer encore d’avantage l’accessibilité aux services de La Poste.

Dans cette période, La Poste rappelle que les déplacements en bureaux de poste doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire. Nos services sont également accessibles sur le site www.labanquepostale.fr, www.laposte.fret leurs applications mobile.



Les bureaux de poste déjà ouverts : Autun, Bourbon-Lancy, Buxy, Chagny, Chalon Lapierre, Chalon République, Charnay-les-Mâcon, Charolles, Chatenoy-le-Royal, Chauffailles, Cluny, Cuiseaux, Cuisery, Digoin, Dompierre-les-Ormes, Ciry-le-Noble, Epinac, Etang-sur-Arroux, Génelard, Gueugnon, La Chapelle-de-Guinchay, Cronat, Le Creusot, Louhans, Lugny, Mâcon Victor-Hugo, Marcigny, Matour, Gergy, Mervans, Montceau-les-Mines, Montchanin, Paray-le-Monial, Pierre-de-Bresse, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Marcel, Saint-Rémy, Saint-Vallier, Toulon-sur-Arroux, Tournus, Tramailles, Verdun-sur-le-Doubs



Les nouveaux bureaux de poste ouverts à compter du 20 avril : Givry, La Clayette, Mâcon Flacé, Sennecey-le-Grand

La liste détaillée des bureaux ouverts et de leurs horaires spécifiques est accessible via l’adresse suivante :

https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-...

La Poste remercie ses clients de bien vouloir respecter strictement les mesures barrières et les conditions nécessaires à leur protection et à celle des postiers. C’est le respect de ces mesures par tous qui permettra chaque jour l’ouverture effective de chacun des bureaux de poste.