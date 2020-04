Le 23 avril, selon l’Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, 230 personnes étaient hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire. Vingt-sept d’entre elles sont prises en charge en réanimation. 73 personnes sont prises en charge en soins de suite et de réadaptation dans la continuité de leur hospitalisation. Depuis le début de l’épidémie, 141 personnes sont décédées en Saône-et-Loire en milieu hospitalier. 370 personnes sont retournées à domicile après hospitalisation, soit 4 de plus que le 22 avril.

Selon Santé Publique France, à la date du 23 avril, en Saône-et-Loire, 57 établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) avaient procédé à un signalement d’au moins un cas Covid- 19 confirmé ou possible entre le 1er mars et le 21 avril. Sur cette même période, 333 résidents d’EHPAD, étaient des cas confirmés ou possibles de Covid-19 et 237 cas confirmés ou possibles de Covid-19 parmi le personnel. 62 résidents étaient décédés dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes de Saône-et-Loire.

Le point épidémiologique de Santé Publique France pour la Bourgogne-Franche-Comté, spécial Covid-19 du 23 avril 2020, présente des données précises sur la situation sanitaire notamment celle des établissements médico-sociaux :

https://www.santepubliquefrance.fr/regions/bourgogne-franche-comte/documents/bulletin-regional/2020/covid-19-point-epidemiologique-en-bourgogne-et-franche-comte-du-23-avril-2020

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) diffuse le nombre total de personnes décédées quotidiennement et par département : https://www.insee.fr/fr/information/4470857

Respectons le confinement tout comme la distanciation physique et sociale. Ce n’est qu’ensemble que nous nous protégerons tous et que nous freinerons l’épidémie.