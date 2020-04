CORONAVIRUS - 13 personnes hospitalisées en plus en Saône et Loire en une seule journée

Communiqué Préfecture de Saône et Loire

Le 28 avril, selon l’Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, 240 personnes (+13 par rapport au 27 avril) étaient hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire. Vingt-huit d’entre elles (+2) sont prises en charge en réanimation. 77 personnes (+6) sont prises en charge en soins de suite et de réadaptation dans la continuité de leur hospitalisation. 405 personnes (+4) sont retournées à domicile après hospitalisation.

Depuis le début de l’épidémie, 155 personnes sont décédées en Saône-et-Loire en milieu hospitalier, soit une personne supplémentaire depuis le 27 avril.

Selon Santé Publique France (SPF), à la date du 22 avril, en Saône-et-Loire, 57 établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) avaient procédé à un signalement d’au moins un cas Covid-19 confirmé ou possible entre le 1er mars et le 21 avril. Sur cette même période, 333 résidents et 237 personnels étaient des cas confirmés ou possibles de Covid-19. Selon le précédent point épidémiologique de SPF du 16 avril, à la date du 14 avril, 306 résidents et 223 personnels étaient des cas confirmés ou possibles de Covid-19.

Selon le dernier point épidémiologique de Santé Publique France (SPF) disponible à la date du 23 avril, il y avait 62 résidents décédés dans les EHPAD de Saône-et-Loire au 22 avril, soit 11 personnes de plus depuis le 14 avril. À ce jour, ce point épidémiologique n’a pas été actualisé par Santé Publique France.