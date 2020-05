Pourrais-je naviguer avec mon bateau de plaisance à partir du 11 mai prochain ? La réponse du Préfet de Saône et Loire

VNF avait laissé entendre dans un communiqué la possibilité de naviguer sur les fleuves et rivières. Une possibilité balayée par Jérôme Gutton, Préfet de Saône et Loire, qui au cours d'un point presse spécial déconfinement, a rappelé que l'interdiction de navigation était toujours de vigueur. Il faudra donc que les plaisanciers et autres adeptes de sortie nautique patientent encore un peu, avant de retrouver leurs embarcations.

L.G

Communiqué de VNF

Cela dépend de l’ouverture du réseau et des mesures gouvernementales :

Si votre navigation exige le franchissement d’ouvrages tels que des écluses :

Sur le petit gabarit actuellement fermé à la navigation, elle dépend de deux autorisations :

L’ouverture des ouvrages de navigation : la remise en fonctionnement de ces ouvrages se fait habituellement au mois de mars. Elle nécessite 3 semaines au minimum de travail en amont par les équipes de VNF. Avec le confinement, ces ouvrages n’ont pas été remis en fonctionnement. Certains sont à l’arrêt depuis l’automne dernier. A partir de la date de déconfinement qui sera confirmée par le Gouvernement, les ouvrages ne pourront fonctionner qu’en général au minimum 3 semaines après.

L’autorisation de l’Etat de la reprise du tourisme et donc de la navigation de plaisance.

Ainsi, si le déconfinement est confirmé le 11 mai prochain, l’utilisation de ces ouvrages par les navigants ne pourra se faire au plus tôt qu’à partir du 29 mai (cette date pourra être différente d’un réseau à l’autre compte tenu des contraintes techniques propres à chacun d’entre eux) et sous réserve de l’autorisation de l’Etat de pouvoir exercer cette activité.

Sur les voies d’eau actuellement ouvertes au fret, comprenant essentiellement le grand gabarit, vous pourrez naviguer dès lors que :

La date de déconfinement du 11 mai sera confirmée par le Gouvernement ;

L’Etat aura autorisé la reprise du tourisme et donc de la navigation de plaisance.

Si votre navigation s’effectue à l’intérieur d’un même bief, sur le grand gabarit ou le petit gabarit, ou sur une rivière à navigation libre :

Vous pourrez naviguer dès lors que :