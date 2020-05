A Mâcon, réouverture des installations sportives dont les sports (individuels et de plein air)

La mairie de Mâcon rouvre les installations sportives dont les sports (individuels et de plein air) ont été autorisés à compter du 11 mai et jusqu’au 2 juin par le Ministère. Les premiers à reprendre cette semaine sont l'athlétisme (stade Marie-José Pérec), le moto-cross et le speedway (stade de la Grisière) et le tennis. Les sportifs devront respecter les règles inscrites dans le guide édité par leur fédération ainsi que celui du ministère des Sports.

Le centre équestre envisage la reprise de ses activités au 2 juin si les conditions sanitaires le permettent.

Les installations sportives couvertes et les terrains en herbe restent fermés jusqu’à nouvel ordre.