Un samedi orageux sur la Saône et Loire avant un temps estival

C'est un épisode de courte durée qui devrait frapper notre département.

Après un temps quasi estival en Saône et Loire, et des températures qui se sont approchées de la barre des 30°c ce jeudi, c'est un ciel couvert qui nous attend tout au long de cette journée de vendredi malgré des températures relativement chaudes pour la saison. Météo France nous annonce un samedi matin orageux et le retour d'un court épisode pluvieux sur l'ensemble du département. Un épisode qui ne devrait guère durer et qui laissera la place à plus d'une semaine de jours ensoleillés avant un probanle retour d'épisode orageux. Profitez-en !