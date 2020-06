Hommage aux 7 maquisards FTP du Camp des Loups tués le 27 mai 1944

Mme le maire de Collonge-en-Charollais accompagnée de ses adjoints et le président du Comité du souvenir Jean Pierson avec des membres du comité se sont réunis au monument du bois de Maranges ce dimanche matin.

Ils ont déposé deux gerbes au pied du monument, fait l’appel des morts et respecté une minute de silence à la mémoire de ces 7 jeunes gens et de tous ceux qui ont combattu le nazisme.

Nous n’oublions pas.