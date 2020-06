Journée nationale commémorative de l’Appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi, jeudi 18 juin 2020.

Les maires sont invités, comme chaque année, à organiser une cérémonie dans leur commune pour commémorer l’appel du général de Gaulle du 18 juin. Néanmoins, la situation sanitaire actuelle ne permet toujours pas de tenir les cérémonies commémoratives dans le format habituel (public, nombreux porte-drapeaux, représentants d’associations, présence de troupes...).

Selon les prescriptions du gouvernement, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la cérémonie devra se tenir en format restreint (10 personnes maximum), et ne sera pas ouverte au public. S’agissant des porte-drapeaux et des représentants d’associations d’anciens combattants, dans la mesure où certains d’entre eux sont en situation de vulnérabilité sanitaire, il convient de les protéger et que les plus jeunes soient mobilisés pour cette journée d’hommage.

Enfin, les gestes barrières et de distanciation physique, au moins 1 mètre entre les participants sont de rigueur.

Les sous-préfets sont à l’écoute des maires pour examiner avec eux l’organisation de la cérémonie du 18 juin.