CORONAVIRUS - 13.268 tests réalisés en Saône-et-Loire et ....

Communiqué de la Préfecture de Saône-et-Loire (25/06) :

Du 11 mai au 23 juin, 13 268 tests ont été menés en Saône-et-Loire. 119 personnes ont été testées positives et 515 ont été identifiées comme cas contact.

Le 24 juin, selon l’agence régionale de santé, 27 personnes atteintes du virus Covid 19 étaient toujours hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire. 5 patients étaient pris en charge en réanimation, et 14 personnes restaient suivies en soins de suite et de réadaptation. Depuis le début de l’épidémie, 739 personnes étaient retournées à domicile après leur hospitalisation pour le Covid 19. 199 personnes sont décédées en Saône-et-Loire en milieu hospitalier des suites du Covid 19.

Si la situation épidémique est stable en métropole, le virus reste présent sur l’ensemble du territoire national, avec son potentiel de dangerosité. Ceci doit inciter à ne pas oublier les gestes quotidiens pour se protéger et protéger les autres.

Dans le cadre de journées d’information, de consultation et de dépistage du Covid 19 par la Délégation départementale de Saône-et-Loire de l'Agence Régionale de Santé Bourgogne France-Comté, la ville de Mâcon, le Grand Chalon, la ville de Chalon-sur-Saône et des abattoirs du département se sont inscrits dans le dispositif en lien avec la préfecture de Saône- et-Loire, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, des professionnels de santé et les centres hospitaliers.

Lundi 22 juin 2020 à Chalon-sur-Saône, 124 personnes se sont présentées pour bénéficier d'un dépistage gratuit. Ce samedi 27 juin, une même opération se tiendra à Mâcon, à l’Esplanade Lamartine (à proximité du marché) de 8h30 à 12h. Toute personne souhaitant obtenir des informations et se faire dépister du Covid19 est la bienvenue.