DEPARTS EN VACANCES - Quelles sont les recommandations de Bison Futé ?

Généralités sur la période

Le début officiel des congés scolaires en France se traduit par de nombreux déplacements de longue distance sur les grands axes du pays. La circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du sud et des régions côtières. D’autant plus que les vacances ont déjà commencé pour les Belges et qu’elles débutent pour les Néerlandais et le Royaume-Uni.

Vendredi 3 juillet, de nombreux bouchons sont attendus pour quitter les métropoles et leur périphérie. Les départs en vacances et les flux de véhicules en transit viennent s’ajouter à la circulation habituelle d’un vendredi, déjà très difficile en milieu urbain et périurbain.

En Île-de-France, la circulation sera très dense dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10, rendant rapidement la circulation difficile sur ces axes. Le Boulevard Périphérique parisien, l’A86 et l’A6B seront également concernés par ces difficultés. Celles-ci seront renforcées en milieu d’après-midi par les flux des trajets travail-domicile et les départs en week-end nombreux en cette période. La circulation restera très dense dans le sens des départs jusque tard dans la soirée.



Samedi 4 juillet, les difficultés seront nombreuses sur les axes menant du nord du pays vers le sud-est et la Méditerranée ou vers le Sud-Ouest. Les départs se feront principalement dans la matinée et ce jusqu’en milieu de l’après-midi.

En Île-de-France, tôt le matin, la circulation sera très dense et les premiers ralentissements pourraient apparaître en direction des barrières de péages des autoroutes A6 et A10. A partir du milieu de la matinée, le trafic s’intensifiera nettement et ce sont les principales radiales et rocades qui convergent vers ces axes qui pourraient connaître à leur tour des difficultés de circulation plus ou moins importantes selon les secteurs. L’autoroute A13 pourra également enregistrer des difficultés de circulation dès le milieu de la matinée. Ces difficultés pourraient se prolonger jusqu’en milieu d’après-midi.



Dimanche 5 juillet, dans le sens des départs, de nombreux déplacements sont attendus en direction de l’Ouest sur l’autoroute A13 ainsi que dans le Sud-Est du pays sur les autoroutes A7 et A9.

En Île-de-France, dans le sens des retours, les débits attendus aux différentes barrières de péages des autoroutes A10 et A6 seront relativement importants. Des difficultés de circulation plus ou moins importantes pourraient être enregistrées selon les secteurs entre le milieu de l’après-midi et la fin de soirée.



Dans le sens des départs

- Vendredi 3 juillet est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en Île-de-France

- Samedi 4 juillet est classé ORANGE au niveau national et en Île-de-France

- Dimanche 5 juillet est classé VERT au niveau national et ORANGE en Normandie ainsi qu’une partie de l’Occitanie et de la Provence-Alpes-Côte d’Azur



Dans le sens des retours

- Vendredi 3 juillet est classé VERT au niveau national

- Samedi 4 juillet est classé VERT au niveau national

- Dimanche 5 juillet est classé VERT au niveau national





Conseils de circulation au niveau national

Dans le sens des départs

Vendredi 3 juillet

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6h ou après 20h

- évitez l’autoroute A13 entre Paris et Caen de 15h à 16h

- évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Tours de 14h à 20h

- évitez l’autoroute A7 de Lyon à Marseille de 15h à 20h



Samedi 4 juillet

- traversez ou quittez l’Île-de-France avant 9h ;

- évitez la barrière de péage de Saint Arnoult sur l’autoroute A10 entre 5h et 16h

- évitez l’autoroute A31 entre le Luxembourg et la France de 12h à 14h

- évitez l’autoroute A7 entre Salon-de-Provence et Marseille de 11h à 16h

- évitez l’autoroute A9 entre Montpellier et Narbonne de 10h à 17h



Dimanche 5 juillet

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h

- évitez l’autoroute A13 entre Rouen et Caen de 12h à 14h

- évitez l’autoroute A9 entre Orange et Montpellier de 11h à 18h



Dans le sens des retours

Dimanche 5 juillet

- regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 15h