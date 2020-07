Collectes au profit du Bleuet de France les 13 et 14 juillet 2020

Depuis plus d’un siècle, l’œuvre nationale du Bleuet de France vient en aide aux militaires blessés, à leurs familles ainsi qu’à toutes les victimes civiles de guerre (veuves, pupilles de la Nation ou encore victimes d’attentats terroristes). Depuis près de 30 ans, cette œuvre caritative nationale est pilotée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) qui, au quotidien, prend soin de ses ressortissants et leur assure des conditions de vie dignes.

Cette année, et pour la première fois de leur longue histoire, les collectes sur la voie publique au profit du Bleuet de France pourront être réalisées les 13 et 14 juillet à l’occasion de la Fête nationale. Le contexte actuel de crise sanitaire n’étant pas propice aux grands rassemblements, l’ONAC-VG a lancé une grande collecte de fonds sur son site afin de garantir la pérennité de ses moyens d’action dans les mois à venir :