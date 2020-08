TYPE D'ÉVÉNEMENT

Un épisode caniculaire débute à compter de ce jour. Les températures s’échelonneront entre 35° et 38 ° en journée et entre 17° et 23° en période nocturne. Ces températures élevées se maintiendront jusqu’en milieu de semaine prochaine.

Le Bureau de la sécurité civile et de la défense