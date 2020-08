Ciel d'orage en Saône et Loire magnifié par le photographe Will Hien

Tout simplement impressionnante.

Ce n'est pas la première fois que le photographe Saône et Loirien Will Hien nous fait plaisir avec de tels clichés. Et franchement du côté d'info-chalon.com, on apprécie tout particulièrement son talent de chasseur d'orage ! A découvrir pour les amoureux de photographie et de la Saône et Loire ! N'hésitez pas à vous abonner à sa page afin de découvrir un talent local.