Coût de la rentrée scolaire : En Saône-et-Loire la FCPE fait baisser l’addition !

La CSF dans sa désormais traditionnelle enquête annuelle révèle que le coût de la rentrée scolaire augmente cette année de 6,20 % (publiée avant l’obligation d’achat des masques par les familles). Pour que cela ne soit pas une fatalité, des conseils locaux FCPE de collège de Saône-et-Loire se sont unis pour proposer à 800 familles adhérentes les fournitures scolaires utiles pour l’année scolaire à des prix très avantageux.

Les parents d’élèves FCPE des collèges Camille Chevalier et Jacques Prévert de Chalon-sur-Saône, Vivant Denon de St Marcel, St Exupéry de Mâcon, Anne Franck à Montchanin, Condorcet à la Chapelle de Guinchay, Cassin à Paray-le-Monial se sont unis pour consulter différents grossistes et ont proposés des kits répondants aux attentes des enseignants de ces établissements (kits élaborés avec les enseignants et les équipes de direction de ces collèges).

• Une première : une consultation départementale pour faire baisser les prix :

Cette année deux fournisseurs ayant un revendeur dans notre département ont été retenus. Cette consultation départementale groupée est une première et a contribuer à faire baisser les prix de façon plus substantielle encore...

Un exemple de tarifs au collège Camille Chevalier de Chalon-sur-Saône (subvenant aux besoins d’une année scolaire) :