Pour les passionnés d'histoire locale, c'est l'heure d'acquérir la bible de l'archéologie bénévole de Saône et Loire

Merci à Patrick Daunas, figure emblématique de la restauration du château de Saint-Martin-sous-Montaigu pour cette belle découverte.

Toute la Saône et Loire est passée en revue dans cet ouvrage, édité par le Comité départemental de la Recherche Archéologique de Saône et Loire. 254 pages qui vous permettront de plonger dans l'histoire profonde de notre beau département. Charolais/Brionnais, Clunisois, Chalonnais, Bresse, Tournugeois, Mâconnais.. tout est passé à la loupe à travers cet ouvrage richement documenté et illustré. Un ouvrage qui se place dans le jubilé du comité départemental créé en 1968. Un ouvrage qui rappelle aussi l'importance de ces archéologues bénévoles sans lesquels bien des trésors n'auraient jamais vu le jour mais aussi le désarroi face aux changements de règle du jeu institutionnelles qui n'ont pas compris l'importance et le rôle du tissu associatif en terme d'archéologie bénévole.

ISBN 979-10-699-4018-5

L.G