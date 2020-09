CORONAVIRUS - Le port du masque rendu obligatoire dans le centre-ville de Mâcon

Le département de Saône-et-Loire est classé « zone de circulation active du virus » depuis la parution d’un décret du 19 septembre 2020 au Journal Officiel. Le préfet de Saône-et-Loire a mis en place des mesures applicables depuis le lundi 21 septembre dans l’ensemble du département : port du masque obligatoire sur les marchés, les vides-greniers, les brocantes et toute forme de vente au déballage et dans un rayon de 50 mètres autour des accès des écoles, collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur et fermeture à une heure du matin pour tous les débits de boissons.

Dans la continuité de ces mesures, Julien Charles, préfet de Saône-et-Loire, après consultation de Jean- Patrick Courtois, Maire de Mâcon, a pris un arrêté rendant obligatoire le port du masque pour les personnes de 11 ans et plus dans les zones de forte fréquentation de personnes sur la commune de Mâcon de 10h00 à 2h00 chaque jour au sein d’un périmètre défini (cf carte ci-dessous) à compter du lundi 28 septembre 2020 jusqu’au samedi 31 octobre 2020 inclus.

Le périmètre du centre-ville est délimité par : avenue de la gare – rue Gambetta – Quai Lamartine et

esplanade Lamartine – Quai Jean Jaurès – rue du 28 juin 1944 – Cours Moreau – rue du 11 novembre

1918 – 20 rue de l’Héritan – rue Victor Hugo.

Cette mesure s’applique à toute personne circulant à pied, à l’exception des personnes pratiquant une activité sportive.

L’arrêté est consultable sur le site Internet des services de l’État : www.saone-et-loire.gouv.fr .

Dans l’intérêt de tous, le préfet de Saône-et-Loire et le Maire de Mâcon appellent la population à

respecter cette nouvelle mesure et les gestes barrières pour lutter contre la propagation du virus.