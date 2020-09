Une journée printanière annoncée pour mercredi en Saône et Loire

sinon.. prévoyez le parapluie !

Météo France nous annonce encore une semaine bien arrosée en Saône et Loire, alors que les températures ont plongé drastiquement ce week-end. Des températures qui vont remonter de 4 à 5°c pour cette première moité de la semaine. C'est mercredi que les températures devraient avoisiner les 18 à 20°c pour ensuite redescendre et faire place aux averses jusqu'au week-end de la semaine suivante ! Préparez vos parapluies et profitez de mercredi !