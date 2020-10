CORONAVIRUS - Extension du port du masque en Saône-et-Loire

Au 20 octobre, selon l’agence régionale de santé, 147 personnes atteintes du virus Covid-19 sont hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire (soit + 53 personnes hospitalisées depuis le 16 octobre). 15 patients sont pris en charge en réanimation. 234 personnes sont décédées en milieu hospitalier des suites de la Covid-19 (10 personnes décédées depuis le 16 octobre).

La circulation du virus s’accroît rapidement au sein de la population : il s'établit à 286,29/100 000 habitants. Le taux d’incidence pour les personnes âgées de plus de 65 ans connaît aussi une forte augmentation et atteint 304,86/100 000.

Compte tenu de l'aggravation de la situation sanitaire, une concertation a été engagée avec les sous-préfets d'arrondissement et les élus pour étendre l'obligation du port du masque dans les zones denses de plusieurs communes (sur l'ensemble de la commune ou dans un périmètre plus restreint), pour les personnes âgées de 11 ans ou plus. A partir du jeudi 21 octobre 2020, les communes suivantes sont concernées par ces nouvelles décisions : Louhans, Bourbon-Lancy, Givry, Chagny, La Chapelle-de-Guinchay, Cluny, Ouroux-sur-Saône. Les arrêtés relatifs à ces mesures seront consultables sur le site internet des services de l’État de Saône-et-Loire : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/mesures-mises-en-place-en- saone-et-loire-r3120.html

Le respect des règles de distanciation, du port du masque, du lavage des mains et la limitation des interactions sociales sont la clé pour limiter la diffusion de l'épidémie. Chacun doit rester vigilent dans tous les actes de la vie quotidienne, pour protéger les autres, et les personnes les plus fragiles.