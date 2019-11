METEO - Le dispositif de viabilité hivernale est activé sur l’ensemble du réseau routier national à partir d'aujourd'hui

Alors qu’un épisode neigeux précoce est annoncé sur le quart sud-est du territoire, Jean-Baptiste Djebbari appelle les automobilistes concernés à la plus grande prudence, et à s’informer impérativement auprès des autorités locales sur les consignes à suivre avant de prendre la route. Il annonce également que le dispositif de viabilité hivernale est activé sur l’ensemble du réseau routier national, dès aujourd’hui et jusqu’au vendredi 13 mars 2020.