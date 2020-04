La pollution de l'air baisse dans des grandes villes en Europe

Les concentrations de dioxyde d'azote (NO2), produit principalement par les véhicules et les centrales thermiques, ont chuté à Paris et à Madrid, Milan et Rome pendant le confinement décrété pour lutter contre le coronavirus, selon des cartes publiées jeudi 16 avril par l'Agence spatiale européenne (ASE).