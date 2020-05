DECONFINEMENT - Une nouvelle attestation publiée le 11 mai, annonce le Ministère de l'intérieur

À partir du 11 mai, «la liberté de circulation sera rétablie», a affirmé le ministre de l'Intérieur. «Il sera possible de sortir librement sans attestation quel que soit le département". «Dans les transports, les collectivités et entreprises seront en première ligne. Le ministère de l'Intérieur interviendra avec jusqu'à 20.000 policiers et gendarmes mobilisés. Ils pourront verbaliser. Concernant les trajets plus longs, la nécessité de limiter la circulation nous impose de limiter les déplacements à 100 km sauf un motif professionnel ou impérieux. Ces 100 km seront calculés à vol d'oiseau par rapport au département. Il restera possible de parcourir plus de 100 km au sein de son département



Une nouvelle attestation sera publiée le 11 mai et sera disponible en format numérique. «Des contrôles seront organisés sur les routes, autoroutes, gares, aérogares. Lors d'un contrôle en voiture, deux cas de figure possible : une attestation remplie ou, sur un trajet de moins de 100 km, un simple justificatif de domicile sera suffisant», détaille Castaner.