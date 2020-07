CORONAVIRUS - Le masque obligatoire dans les lieux publics clos dès le 1er août

Face à la recrudescence du nombre de cas, Emmanuel Macron a annoncé l'instauration du port obligatoire du masque dans les lieux publics clos à compter du 1er août. Une décision étroitement liée au risque de voir une 2e vague surgir en France alors que nombre de pays européens sont déjà confrontés à la hausse du nombre de nouveaux cas. Une annonce qui ne surprend personne même si on aurait pu s'attendre à pareille annonce beaucoup plus tôt. Sur la question du reconfinement, Emmanuel Macron s'est voulu très précautionneux dans l'annonce, évoquant des mesures locales et ciblées, alors même qu'en l'état actuel des choses, nul n'est capable de prédire la situation à venir.