CORONAVIRUS - 32 départements classés en vulnérabilité élevée, indique Santé Publique France

32 départements ont été classés en vulnérabilité élevée, a précisé Santé Publique France dans son point quotidien dont un en Bourgogne.

Parmi eux, la Martinique, la Guadeloupe, l'Ain, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Côte d’Or, la Corse du Sud et la Haute Corse, l'Essonne, le Gard, la Gironde, la Guyane, la Haute-Garonne, les Hauts-de Seine, l'Hérault, le Loiret, l'Ille-et-Vilaine, l'Isère, le Nord, Paris, le Pas de Calais, les Pyrénées Orientales, le Rhône, la Sarthe, la Seine et Marne, la Seine-Saint-Denis, le Tarn-et-Garonne, le Val-de-Marne, le Val d’Oise, le Var, le Vaucluse et les Yvelines.