Billard Club Chalonnais - Dernier tournoi à La Libre : Victoire du chalonnais Serge Lageneste

à Chalon en Régionale 2...

Ce week-end avait lieu le 3e et dernier tournoi au mode de jeu à la Libre dans les différentes catégories et qualificatif pour les finales de District. A Chalon, en Régionale 2, Serge Lageneste remporte le tournoi avec une moyenne générale de 3,23, meilleure série 17 points, 4e Francois Raposo. Dans l'autre tournoi Régionale 2, Franck Cannard grand vainqueur avec 2,63 de moyenne générale. En Régional 3, au Breuil, 2e place pour Jérôme Richard, 4e Daniel Laucher. A Mâcon, en Régionale 3, Alexis Boureux prend la 2e place. A Autun, en Régionale 4, Alban Moreau et Patrice Gautier terminent respectivement 2e et 4e de l'épreuve. Sont qualifiés pour les Finales de District, en Régionale 2 à Chalon le 9 Février, Franck Cannard, Serge Lageneste et Georges Chudy. Sont Qualifiés en Régionale 3 à Mâcon et Chalon le 5 Février, Alexis Boureux et Jérôme Richard. En Régionale 4, au Breuil, qualification de Alban Moreau. Le week-end prochain : 1er tournoi à la Bande dans les différentes catégories.