Billard Club Chalonnais : Très belle victoire du chalonnais Jérôme Richard

Ce week-end, demi-finale de District à la Libre Régionale 3 et Régionale 4. En R3 à Chalon, très belle victoire de Jérôme Richard qui remporte tous ses matchs avec 2,68 de moyenne générale, 15 points de meilleure série et une meilleure partie à 3,33 de moyenne avec une qualification pour la Finale de District. En R3, à Mâcon 1ére place pour Alexis Boureux, qualifiés lui aussi pour la Finale de District. En R4, au Breuil, 3e place pour Alban Moreau. La prochaine compétition sera la Finale de District à la Bande aura lieu le 26 Janvier en Nationale 1 avec James Mercier, Eric Soler à Chalon et en Régionale 1 au Breuil avec Serge Lageneste.