Sarah Verhoeven, nouvelle recrue de choc pour le Boxing Club San-Rémois

Sarah Verhoeven, 28 ans, qui nous vient du Plat Pays, s'entraîne depuis quelques semaines au Gymnase de Saint-Rémy. Elle rejoint officiellement le Boxing Club San-Rémois en tant qu'entraîneur. Plus de détails avec Info Chalon.

Le Boxing Club San-Rémois compte un nouveau membre, et pas des moindres : Sarah Verhoeven. Agée de 28 ans, cette française de 28 ans est née et a vécu à Bruxelles.



Depuis décembre dernier, Sarah s'est installée à Chalon-sur-Saône.



«Je venais régulièrement en vacances à Chalon voir des amis. C'est calme et sympa. C'est vraiment joli avec sa vieille ville, la Saône et ses ponts», nous dit-t-elle avant de nous expliquer sa rencontre avec Driss Essabar, le président du Boxing Club San-Rémois, «J'ai une amie qui avait un fils qui faisait de la boxe anglaise au ROC. Je l'ai accompagné alors qu'il se rendait à son club. J'ai pu faire la connaissance du président, Saïd (Fergani), quelqu'un de vraiment sympa! Comme j'étais plutôt sur une pieds-poings, il m'a conseillé de rencontrer Driss».



«Je l'accompagne sur notre projet de section féminine», nous dit Driss Essabar.



«Il y a une forte demande», rajoute le président du Boxing Club San-Rémois, à ce sujet.



Sarah Verhoeven entraînera les filles tous les mercredis, de 19 heures à 20 heures 30, dans un premier temps. Cours gratuit pour les 10 premières inscrites.



«Un bon moyen de combattre le burnout et l'isolement des femmes», précise Sarah.



Mais si la native de Belgique a décidé de s'exiler en Bourgogne, ce n'est pas uniquement pour entraîner des filles au Boxing Club San-Rémois, c'est aussi et surtout pour franchir un nouveau cap dans sa carrière.



En effet, Sarah disputera le Fight Night One, samedi 28 mars, à Saint-Étienne (Loire), un plateau qui opposera les meilleurs boxeurs français, européens et mondiaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la nouvelle recrue du club s'entraîne sans relâche, sous la houlette de Jeff et Driss.



Côté activité, le club participe également au Championnat de Bourgogne Franche-Comté, à Dijon (Côte-d'Or), ce samedi 25 janvier, avec 9 compétiteurs dont 1 en catégorie A (semi-pro 100kg) et 2 filles. Parmi eux, Sébastien (36 ans) et Wael (14 ans) pour qui c'est la 1ère participation.



Aujourd'hui, le Boxing Club San-Rémois compte 45 licenciés dont une 10aine de filles.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati