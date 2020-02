Le Boxing Club San-Rémois s'est illustré au Championnat de Bourgogne Franche-Comté

Samedi dernier, avait lieu le Championnat de Bourgogne Franche-Comté, à Dijon. Le Boxing Club San-Rémois, avec 9 compétiteurs, était bien représenté et n'était pas venu pour faire de la figuration. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 25 janvier, à Dijon, avait lieu le Championnat de Bourgogne Franche-Comté. Le Boxing Club San-Rémois, qui compte 45 licenciés dont une 10aine de filles, y participait avec 9 compétiteurs.



3 d'entre eux, Lucile Richard (classe B) en light-contact, Sarah Verhoeven (en photo avec Driss Essabar) (classe B) en kick-boxing, et Yannick Colonnete (classe A) en semi-pro, sont champions de Bourgogne Franche Comté et d'ores et déjà qualifiés pour le Championnat de France.

2 autres, Léo Pernin et Maxime Prucheur sont vice-champions de Bourgogne.



Le Boxing Club San-Rémois organisera, en collaboration avec la Ligue de Bourgogne Franche-Comté, le Championnat de Bourgogne Franche-Comté de K1 et Pancrace, au Dojo de Saint-Marcel, le 15 et 16 février, de 9 heures à 18 heures. Entrée : 3 euros.



Le club participera au Championnat de France de kick-boxing, le 7 et 8 mars, à Paris et au Championnat de France de LightContact, le 2 mai, également dans la capitale.



De son côté, Sarah Verhoeven disputera le Fight Night One, samedi 28 mars, à Saint-Étienne (Loire), un plateau qui opposera les meilleurs boxeurs français, européens et mondiaux.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati