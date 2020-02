TMX Compétition : Calvin Fonvieille repart pour l'année 2020

Le vice-champion de France SX2 a signé un nouveau contrat…

Le vice-champion de France de Supercross SX2, Calvin Fonvieille et le team TMX compétition repartent ensemble en 2020. Calvin Fonvieille a signé son nouveau contrat pilote en début de semaine.

Actuellement en championnat Allemand de Supercross pour continuer à avoir du rythme, le jeune pilote va participer à plusieurs championnats cette année au guidon de sa KTM/TMX Compétition. Championnat de France National MX1, Championnat de France Elite MX2, Pro Hexis SX2 et Championnat de France SX2, la saison s'annonce à nouveau longue. De gros objectifs ont été fixés pour cette saison. Calvin et le team TMX mettront tout en oeuvre pour les atteindre. Thibaut Mugnier, manager du team TMX, est ravi de cette continuité et apporte toute sa confiance à Calvin Fonvieille pour cette nouvelle saison. Il va tout faire pour apporter un soutien logistique et sportif à Calvin. Merci à lui de sa confiance et ensemble les sommets sont en ligne de mire.