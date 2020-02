Soirée Découverte au Billard Club Chalonnais

Ce weekend , le billard club chalonnais a fait découvrir la salle municipale Gambey , le billard francais et le billard americain au BNI ( Bussiness Network International ) Chalon Entreprendre qui est un groupement de chefs d'entreprise de la région chalonnaise , qui se retrouve en plus d'une réunion de travail 1 fois par semaine le vendredi , a une soirée a thème tous les 2 mois .

Le président James Mercier entouré d' Eric Soler , Franck Cannard , Serge Lageneste , et Bernard Jacob , lors de cette soirée ont pu expliquer les régles du billard francais , les différents modes de jeu ainsi que le billard américain . Les 30 participants ont découvert par petits groupes et ont pu jouer sur les 7 billards francais et les 2 billards américains . La soirée se terminait par un petit lunch . Ce weekend , Finale de District au Breuil , en Régional 1 au mode de Jeu a la Bande avec la 3éme place de Serge Lageneste 1,24 de moyenne générale , 10 points de meilleure série . Le weekend prochain , a Chalon , Finale de District a la Bande en Régional 2 avec la participation de Serge Lageneste , Franck Cannard et Georges Chudy .