La boxe anglaise pour aller au-delà du handicap

Hier, le Ring Olympique Chalonnais organisait, en parallèle à son cours donné avec des élèves de l'APAJH, une séance d’initiation à la boxe anglaise auprès d'handi-boxeurs d'un jour. Plus de détails avec Info Chalon.

Mercredi, de 10 heures à 11 heures, à la Salle Armand Langlais, le Ring Olympique Chalonnais (ROC) donnait un cours d'handiboxe, adapté aux personnes porteuses de handicap, comme un mercredi sur 2, depuis 8 ans, à 6 élèves, dans le cadre de son partenariat conventionné à l'année avec l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH).



Ce même jour, les handiboxeurs du ROC ont été rejoints par 8 élèves d'un jour, venus du Centre hospitalier spécialisé (CHS) de Sevrey, parmi lesquels figure un ancien boxeur élite de 1985 à 1990, à l'occasion d'une initiation découverte à l'handiboxe.



Notons que le président du ROC, Saïd Fergani, siège à la commission boxe handicap au Comité de Bourgogne Franche-Comté en tant que président.



De son côté, le CHS de Sevrey organise, tous les mercredis et les vendredis, de 14 heures à 16 heures, un cours d'handiboxe suivi d'un débriefing renvoyé à une psychologue et à l'équipe médicale, notamment à l'endroit des anxio-dépressifs «pour mettre des mots sur des maux», nous précise Patrick Colin, infirmier psychiatrique et détaché à plein temps, venu en tant qu'encadrant.



«Nous sommes dans une démarche de soins», nous explique ce dernier.



Depuis au moins 3 ans, tous les 15 jours, 3 élèves venus des Papillons Blancs enfilent aussi les gants, parmi eux, la souriante Nathalie.



«La boxe, ça me donne plus d'assurance et ça me fait vraiment du bien!», nous déclare-t-elle.



Le ROC participera également le 16 mai prochain, pour la 5ème année, à la 12ème édition du Challenge national de handiboxe Gilbert Joie, à Bourges (Cher); les compétiteurs seront encadrés par Abdelillah Dati et Emmanuel Deux, deux entraîneurs du club de boxe anglaise de notre ville certifiés handiboxe.



Étaient notamment présents, Marie-Elise Chupin, monitrice éducatrice à l'APAJH, Adeline Joblot, infirmière psychiatrique au CHS Sevrey, Manon Petit, stagiaire éducatrice spécialisée à l'APAJH, Yohan Nicolas, aide-soignant aux Papillons Blancs et Lucas Lavrat, stagiaire aide-soignant.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati