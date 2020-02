Rugby féminin et lutte au Colisée

Mercredi après-midi, le pôle France de lutte de Dijon, entraîné par le champion olympique Steeve Guenot, s'est déplacé au Colisée pour participer à un entraînement en commun avec les sections de rugby féminin du collège Jean Villars et du Lycée Mathias.

Ces jeunes filles, toutes licenciées au club Coquelicot ont pu découvrir la lutte lors de cet entraînement dirigé par Pierre Yves Miserere et Gaëlle Ruiz du club de Champforgeuil.

Lors de cette manifestation, la présidente du Comité de Bourgogne Franche Comté Mme Christelle Marcantonini, le président du Comité de Saône et Loire et du club de Chagny André Rossignol et le Président du club de Champforgeuil Alain Jorland étaient présents pour encourager les jeunes sportifs.

Cet entraînement était supervisé par le champion olympique 2008 et troisième aux jeux de Londres Steeve Guenot. Celui-ci était heureux de retrouver pour la même occasion ses amis lutteurs de Saône et Loire dont son père Marcel ,arbitre national et dirigeant à Champforgeuil .

Le président de Chagny et celui de Champforgeuil remercient les dirigeants de leur club respectif sans lesquels cette rencontre n'aurait pas pu avoir lieu.

Cet après-midi de lutte, qui fût une excellente réussite est de bon augure en prévision des Championnats de France séniors masculins et féminins qui se dérouleront au Colisée le 29 février et le 1er mars