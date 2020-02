BADMINTON CLUB CHALON - A la porte d'une double montée

Les 4 équipes chalonnaises en ont décousu sur les terrains de Bourgogne-Franche-Comté, avec des fortunes diverses.

À deux journées de la fin du championnat de régionale 1, l’équipe 1 du CSBC , se rendait à Dijon, pour affronter Mâcon puis Dijon. Cette journée a permis de conforter la 1ère place de l’équipe chalonnaise, après ces deux nouvelles victoires. En matinée, l’équipe rencontra Mâcon 1, pour l’emporter sur le score de 6/2. L’après-midi, Chalon 1 affrontait Dijon à égalité de points au championnat avant la rencontre. Chalon gagne la rencontre 5/3. À deux journées de la fin, Chalon 1 s’inscrit un peu plus vers la Prénationale.





De son côté, l’équipe 2) s’est rendue à Lons, pour rencontrer Longvic et Besançon. Le matin, Chalon 2 gagnait 5/3 sa rencontre contre Longvic. Puis essayait un vrai revers contre Besançon, sur le score de 8/0. Toutefois, à deux journées de la fin du championnat, l’équipe Chalonnaise demeure en tête de son championnat et a encore son destin entre ses mains. Les montées conjuguées de l’équipe 1 et 2 demeurent plus que jamais possibles.



De son côté, l’équipe 3 de Chalon, évoluant en Départementale 1, a perdu ses deux rencontres sur le même score très serré 5/3 respectivement contre Blanzy et Mâcon. L’équipe 3 est 3ème du championnat.

Enfin, l’équipe 4, évoluant en Départementale 2, se rendait à Mâcon, pour affronter Crèches/Saône. L’équipe 4 revient avec la victoire sur le score de 5/2. L’équipe 4 termine seconde de son championnat. À noter, les entrées de cadets 1, pour cette équipe 4 : Elyne, Ninon et Yanis, qui ont été épaulés par les seniors de l’équipe pour terminer à une belle seconde place du championnat.

L'épilogue des interclubs se déroulera lors de la dernière journée de régionale 1 et régionale 2, le dimanche 5 avril prochain, une double montée est possible pour les équipes 1 et 2, toutes deux en tête de leur championnat.