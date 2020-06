L'Union Vélocipédique Chalonnaise réussit sa reprise à Villeneuve en Montagne

Après plus de 3 mois sans manifestation sportive, et encore sous l’interdiction d’organiser toute compétition cyclistes, l’UV Chalon proposait, dimanche, une formule originale de cyclisme sportif en liberté, au départ de Villeneuve-en-Montagne. La réussite a été au rendez-vous.

Ce qui ne devait être qu’un entraînement réservé aux amis, s’est transformé, par le biais des réseaux sociaux, en un défi cyclo-sportif ou de nombreux cyclistes ont eu beaucoup de plaisir à se retrouver. L’UV Chalon proposait, en effet, de monter à Villeneuve-en-Montagne, par 7 itinéraires différents. Les participants étant libres de choisir leur heure de départ, le nombre de montées à effectuer, l’ordre des boucles toutes numérotées et fléchées par l’organisation, sans dossard et sans la pression du chronométrage et du classement.

A chaque passage à Villeneuve-en-Montagne, un ravitaillement était proposé, dans le respect des préconisations sanitaires dues à la pandémie COVID : bouteilles individuelles, victuailles emballées, distanciation…Les participants ont pu pédaler dans une très bonne ambiance, à leur rythme dans les côtes des Clouneaux, de la Vèvre, de Morey, de Chatel Moron, de Morey, de Fangey et de la peu connue Montée de la Jacotte entre Forges et les Baudots avec sa rampe de 500 m à 20%. De quoi satisfaire tous les appétits cyclistes.

L’UV Chalon a eu le plaisir d’accueillir le coureur néo-professionnel Louis Louvet, de l’équipe Auber-Saint Michel, en pleine préparation pour le Tour de l’Ain qu’il disputera début août pour la reprise des courses professionnelles.

Il y avait également sur les circuits des cyclistes anonymes, et des cyclistes locaux connus et amis de l’UVC parmi lesquels: les frères Jean-Claude et Bernard Chevillard, Grégory Mabillot, Laurent Beausoleil (Aluze), Jean-Louis Pichard (Asptt Chalon), Alexis Bonnardot (Villefranche) Clément Molinot ( Jura Cyclisme), Laurent Villerot (Vs Chalon), Lilian Colautt (Sco Dijon, ex UVC), Dominique Milot, une belle équipe du VS Joncy conduite par Sébastien Poncet, quelques féminines avec Suzan Robinson, Mireille Cochard, Odette Picard, le vétéran Jean Jarousse (ancien pro venu spécialement d’Avallon), sans oublier les licenciés de l’UV Chalon : Ludovic Martin, Florentin Bonnetain, Jordi et Joël Guigue, Dominique Bruillot et Pascale Coissard).

Le nouveau maire de la commune, Frédéric Laurency était présent pour apporter son soutien aux cyclistes et à la nouvelle équipe dirigeante de l’UVC : Dominique Bruillot, président, Pascale Coissard, trésorière, Régis Dupuis, les Guigue et les Matron. Tous les participants se sont félicités de cette initiative et de la formule « cyclisme en liberté et en convivialité ». D’ores et déjà, le rendez-vous a été pris pour la deuxième édition en 2021.

(Photos avec l’aimable autorisation de Philippe Monperrus).