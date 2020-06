Remise de prix pour l'ASPTT Cyclisme de Chalon

Les responsables de l'ASPTT Cyclisme de Chalon, Jean Pierre Miguet (Président), Didier Rousset (Vice-président) et Christian Cléau (Secrétaire et responsable de la Tombola) ont remis les principaux lots de la souscription 2020 de la Route de Saône et Loire. Le tirage avait été effectué la semaine précédente par Christian Morelli, Maire de Joncy.



Joncy aurait dû accueillir l'arrivée finale de la 43ème Route de Saône et Loire le dimanche 21 juin 2020. Celle-ci est reportée le week-end du 18-19 et 20 juin 2021 avec les mêmes villes étapes et les mêmes itinéraires.



Les bénévoles de la Route ont été remerciés. Malgré le report de l'épreuve, plus de 90% avaient vendu leurs carnets. François Dolbec de Givry (groupe sécurité depuis 20 ans) a gagné la mini-chaine.



Les licenciés du club organisateur ont vendu presque 1200 billets. Pierre Yves Berlie de St Bérain sur Dheune a vendu le billet gagnant le caméscope et Elisabeth Demortière de Joncy a fait un heureux en remettant la télévision 108 cm à Gilles Angel.



Le club FSGT du Creusot CSE a permis à un de ses adhérents de gagner l'appareil photo numérique.



Les associations de Joncy, sous la responsabilité de Bernard Boussier, ont vendu plus de billets (620) que la commune ne compte d'habitants. Parmi eux, les gagnants du DVD Portable et de la cafetière.



L'association des Guibolles de Mary a permis à la tablette tactile de partir en région parisienne.



Cécile Buchillet du Rousset, a vendu le billet gagnant la Senséo à Jean Jacques Baudot.



Et enfin le lot principal, une location d'une semaine aux 2 Alpes, a été remporté par Cécile Sarr de Bletterans dans le Jura. Le carnet avait été vendu par Gilles Ducret de Vaux en Pré.



Les numéros gagnants sont consultables sur le site : http://www.routedesaoneetloire.fr