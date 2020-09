Challenge Duret pour le Yacht-Club de Chalon sur Saône

Ce dimanche, le Challenge Duret malgré un vent très faible et un temps orageux a réuni 8 voiliers à Chalon sur Saône. Chacun des marins passionnés s'est livré à une lutte acharnée pour remporter la coupe. La victoire est revenue à Jean Luc Michaud qui s'est vu remettre la coupe par Jean Luc Durand représentant l'OMS.

L'occasion d'adresser des remerciements aux bénévoles qui ont permis le bon déroulement de l'épreuve, Eric pour la préparation, Josy et Solange au comité de course, Pascal et Laurent pour la sécurité.